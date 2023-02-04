Ali Koç'un konuşması sonrası ezeli rakiplerin mesaj yağmuruna tuttuğu Valencia şaşkın: Ne olduğunu anlamadım

Enner Valencia, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi için "Bu sene Konyaspor-Fenerbahçe maçında Valencia aptalca bir hareket yapıyor." ifadelerini kullanmasından sonra rakip taraftarların hedefi oldu. Valencia, kendisine Ali Koç'un "Aptal" dediğini belirten mesajlar gelmesinden sonra, "Rakip takım taraftarlarından birçok mesaj geliyor. Ne olduğunu anlamadım." paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç'un Enner Valencia için söyledikleri sonrası Ekvadorlu golcüye sosyal medyada mesaj yağdı.

"VALENCIA APTALCA BİR HAREKET YAPIYOR"

Ali Koç yaptığı konuşmada, "Bu sene Konyaspor-Fenerbahçe maçında Valencia aptalca bir hareket yapıyor, hakem görmüyor. Onu uyarıp Valencia'yı attıran yine bu arkadaş. Son olarak perşembe yine VAR hakemi bu arkadaş." ifadelerini kullandı.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Bunun üzerine harekete geçen rakip takım taraftarları, Valencia'yı hedef aldı. Ekvadorlu golcü, Ali Koç'un kendisine "Aptal" dediğini belirten mesajlar gelmesinden sonra, "Rakip takım taraftarlarından birçok mesaj geliyor. Ne olduğunu anlamadım." paylaşımında bulundu.