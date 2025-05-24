Ali Koç'un gözyaşlarını tutamadığı anlar

THY EuroLeague Final Four yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya geldi. Etihad Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe Beko 82-76 skorla kazandı.

ALİ KOÇ'UN GÖZYAŞLARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, müsabakanın bitişinin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Karşılaşmayı salonda takip eden Koç, gözyaşlarına hakim olamadı ve ve yaşlarını oğlu Kerim Rahmi Koç'un tişörtüne sildi. Ali Koç, daha sonra röportaj veren kaptan Melih Mahmutoğlu'nun üstündeki tişörtte bulunan Fenerbahçe logosunu öperek salondan ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL DE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos müsabakasını takip eden isimler arasında teknik direktör Volkan Demirel de vardı. Demirel, maçın kazanılmasıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı.