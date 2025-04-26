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Ali Koç'un geleceğe yönelik 4 projesi ortaya çıktı

Ali Koç'un geleceğe yönelik 4 projesi ortaya çıktı
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un toplantıda, kulübün sportif ve finansal geleceğine yön verecek 4 projeden bahsedeceği öğrenildi.

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Sarı-lacivertlilerde eleştirilerin hedefi olan yönetimden yeni bir hamle geldi. Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin sportif ve finansal geleceğine yön verecek 4 projeyi açıklayacak.

GELECEĞE YÖNELİK 4 PROJE

Fenerbahçe'de 3. başkanlık dönemini geçiren Ali Koç'un, stat kapasite artışı, Bankalar Birliği'nden çıkış, Dereağzı ve Maltepe'deki tesis yatırımları ve Kenan Evren Lisesi arazisinde hayata geçirilecek projeleri anlatacak. Öte yandan Başkan Ali Koç'un toplantı sırasında yapılacak olan konuşmalarda gelen eleştirilerin tümüne yanıt vermesi de bekleniyor.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre emre:

Başkanım Sayende Galatasarayı Turkiyede tek kulüp yaptık,Kan değişikliği gerekiyor artık

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bir sürü işi varken neden Fenerbahçe başkanlığı,Yoksa Dünya'da siyaseti dizayn eden Chatham House tarafından mı görevlendirildi.

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