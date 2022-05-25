Ali Koç'un "Başkanından izin alıp görüştüm" dediği futbolcunun Abdülkerim Bardakçı olduğu ortaya çıktı - Haberler

Ali Koç'un "Başkanından izin alıp görüştüm" dediği futbolcunun Abdülkerim Bardakçı olduğu ortaya çıktı
- Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, önceki gün katıldığı canlı yayında isim vermeden bir Süper Lig kulüp başkanından izin alarak futbolcusuyla görüştüğünü ifade etmişti. Koç'un görüştüm dediği futbolcunun Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakçı olduğu ortaya çıktı. Bardakçı bu sezon Konyaspor formasıyla çıktığı 34 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam katıldığı canlı yayında transferle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, transfer, gidecek-kalacak futbolcular gibi birçok konuda kritik ifadelerde bulunmuştu.
Kalacak ve gidecek oyuncuların yanı sıra transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Koç, isim vermeden bir Süper Lig kulüp başkanından izin alarak futbolcusuyla görüştüğünü açıkladı.
Ajansspor'un haberine göre; Ali Koç'un ismini vermeden görüştüğünü açıkladığı futbolcunun İttifak Holding'in Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakçı olduğu ortaya çıktı. 2011 yılından bu yana Konyaspor forması giyen başarılı stoperin kulübüyle 2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 4.20 milyon Euro olan Abdülkerim Bardakçı, bu sezon Konyaspor formasıyla 34 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcu kariyerinde Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay formaları giydi.