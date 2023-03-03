Ali Koç'un açıklamaları sonrası Fenerbahçe tribünlerinden yine aynı sloganlar atıldı

Euroleague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. İtalyan ekibini evinde ağırlayan Fenerbahçe'nin tribünlerinde "Hükümet istifa" sloganları atıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, daha önce de ligde oynanan Konyaspor karşılaşmasında aynı tezahüratı yapmıştı.

Fenerbahçe Beko'nun Bologna'yı 104-72 yendiği maçta "Hükümet istifa" sloganları yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, daha önce Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Konya spor mücadelesinde de aynı sloganı atmıştı.

HÜKÜMET İSTİFA TEZAHÜRATLARI

İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk eden Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar, 3. çeyreğin son anlarında 85-52'lik skor üstünlük sonrası "Hükümet istifa" şeklinde tezahüratta bulundu. Maçın son bölümlerinde de salon "Hükümet istifa" sloganlarıyla adeta inledi.

ALİ KOÇ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada tribündeki "Hükümet istifa" sloganlarının ardından siyasiler tarafından hedef haline getirilmelerine ve taraftarlara deplasman yasağına sert tepki göstermişti. Ali Koç, "Herkes hükümeti desteklemek zorunda değil. Aslolan devlettir. Hükümetler gelip geçicidir." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında tribünlerden yapılan "Hükümet istifa" tezahüratı sonrası siyasilerden tepkiler gelmişti ve kulüpler hedef gösterilmişti. Maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmiş ve hatta bazı taraftarlara spor müsabakalarını seyirden men cezası verilmişti.