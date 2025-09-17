Ali Koç'u daha önce hiç böyle görmediniz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-lacivertlilerin Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta hakem Cihan Aydın'ın verdiği karara sert tepki gösterdi. Bu anlar kameralara yansıdı ve kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.
CİHAN AYDIN DEVAM DEDİ
Fenerbahçe, uzatma anlarında yediği golün ardından Corendon Alanyaspor'a karşı maçın son saniyelerinde penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ise oyunu devam ettirdi.
ALİ KOÇ'TAN SERT TEPKİ
Başkan Ali Koç'un Sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyon sonrası hakem Cihan Aydın'ın verdiği karara sert tepki gösterdi. Ali Koç'un el hareketleri ile hakeme sinirlendiği görüldü. Kameralara yansıyan bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.
İşte Ali Koç'un o tepkisi;