Ali Koç'u daha önce hiç böyle görmediniz

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

CİHAN AYDIN DEVAM DEDİ

Fenerbahçe, uzatma anlarında yediği golün ardından Corendon Alanyaspor'a karşı maçın son saniyelerinde penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ise oyunu devam ettirdi.

ALİ KOÇ'TAN SERT TEPKİ

Başkan Ali Koç'un Sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyon sonrası hakem Cihan Aydın'ın verdiği karara sert tepki gösterdi. Ali Koç'un el hareketleri ile hakeme sinirlendiği görüldü. Kameralara yansıyan bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.

İşte Ali Koç'un o tepkisi;