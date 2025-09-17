Haberler

Ali Koç'u daha önce hiç böyle görmediniz

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ali Koç'u daha önce hiç böyle görmediniz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-lacivertlilerin Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta hakem Cihan Aydın'ın verdiği karara sert tepki gösterdi. Bu anlar kameralara yansıdı ve kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

CİHAN AYDIN DEVAM DEDİ

Fenerbahçe, uzatma anlarında yediği golün ardından Corendon Alanyaspor'a karşı maçın son saniyelerinde penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ise oyunu devam ettirdi.

ALİ KOÇ'TAN SERT TEPKİ

Başkan Ali Koç'un Sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyon sonrası hakem Cihan Aydın'ın verdiği karara sert tepki gösterdi. Ali Koç'un el hareketleri ile hakeme sinirlendiği görüldü. Kameralara yansıyan bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.

İşte Ali Koç'un o tepkisi;

Ali Koç'u daha önce hiç böyle görmediniz

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
FED politika faizini 25 baz puan düşürdü

FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
FED'in faiz kararına piyasalardan ilk tepki! Altın fırladı, dolar düştü

FED'in faiz kararına piyasalardan ilk tepki! Altın fırladı, dolar düştü
Suudi Arabistan ile Pakistan arasında tarihi savunma anlaşması

Tarihi anlaşma! 2 ülke küresel planları altüst edecek imzayı attı
Anadolu'nun tapusu burada alındı! 849 yıldır kayıp olan Miryekefalon Kalesi'nin yeri bulundu

Anadolu'nun tapusu burada alındı! 849 yıldır kayıp olan kale bulundu
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMGk:

İlk penaltı uyduruk, ikinci golde bariz faul var hakemlerin de bi eyyam limiti var.. Bu nasıl takım ya sürekli hakemden penaltı dileniyor siz normal gol atmayı bilmezmisiniz

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Ama kırmızı vermedi daha, yanına almayı mi unuttu

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Gs yi detekliyen MGk senmi söylüyorsun bunu bak sana ne dşyecem gs kötü gününde olsun gol atamasın o maçta hakem gs kazanana kadar 10 tane peanltı bile verebilir.Hala utanmadan konuşuyosun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıALİ OSMAN ÇELİK:

cik cik cik

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTom Jerry:

Yuruuuuuu, FB fanatiği, çıkarın at gozlugunuzu etrafa bakın, zirvede tutmakk için ellerinden geleni yapıyorlar feneri, ama kadro beceriksiz olunca hakemde bir yere kadar. Napsinlar daha

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEmin Alıç:

Birazdan Ali Koçtan masallar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Fenerbahçe'yi bu hale getiren Türk hakemleridir. Ligimizde çok kolay penaltı veriliyor. Bunu bilen Fenerbahçe'de her ceza sahasına giren penaltı alma derdinde. İnsanda biraz utanma olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı

AK Parti'den Özel'e jet yanıt: Acilen suç duyurusunda bulunmalı
Fatih Terim o görüşmeyi açıkladı: Kerem Aktürkoğlu beni aradı

Fatih Terim o görüşmeyi açıkladı: Kerem beni aradı
Maça damga vuran an! Fenerbahçe'den penaltı itirazı

Penaltı var mı yok mu? İşte Türkiye'nin konuştuğu pozisyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.