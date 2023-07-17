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Ali Koç tüm imkanları zorladı! İşte Fenerbahçe'nin Zaha'ya yaptığı son teklif

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Wilfried Zaha'nın peşini bırakmıyor. Sarı-lacivertliler son olarak yıldız futbolcuya, senede 6.5 milyon euro kazanacağı 3 yıllık sözleşme ve 5 milyon euro bonus teklif etti. 24 saaten kısa bir süre içerisinde transferin seyrinin netleşmesi bekleniyor.

Crystal Palace ile yolları ayıran Wilfried Zaha için Fenerbahçe tüm imkanları zorluyor. Sarı-lacivertliler son olarak 30 yaşındaki futbolcuya, yüklü bir teklif yaptı ve senelik 6.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme sundu. Fenerbahçe, Zaha'ya 5 milyon euro da imza parası verecek.

24 SAAT KISA SÜRE İÇERİSİNDE AKIBETİ OLACAK

Fenerbahçe, Zaha transferinde son düzlüğe girdi. Sarı-lacivertlilerde özellik başkan Ali Koç, 30 yaşındaki futbolcuyu takıma kazandırmak için büyük çaba harcıyor. 24 saatten kısa bir süre içerisinde transferin akıbetinin belli olması bekleniyor.

Ali Koç tüm imkanları zorladı! İşte Fenerbahçe'nin Zaha'ya yaptığı son teklif

HÜCUM HATTININ HER BÖLGESİNDE OYNUYOR

Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

Haberler.com - Spor

Crystal Palace FC Wilfried Zaha Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Çınar Saraç:

İyi bir kaleci al ilk önce

Cevap Yaz10Yayından Kaldır
Serkan Kaplan:

YİNE PARALAR ÇÖPE DESENİZE

Cevap Yaz134Yayından Kaldır
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