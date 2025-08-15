Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı

Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve iki kanat ile bir orta saha oyuncusu ile görüştüklerini açıkladı.

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, transferler hakkında açıklamakarda bulundu.

'''İKİ KANAT VE BİR ORTA SAHA''

Ali Koç, iki kanat oyuncusu ve bir orta saha ile görüştüklerini söyleyerek, "İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız." dedi.

''20 MİLYON EURO'YA GELECEKTİ''

Skriniar transferine değinen Ali Koç, "Milan Skriniar'ı, Haziran'da alsaydık 20 milyon euro'ya gelecekti. Bekledik, 6 milyon euro'ya bitirdik." ifadelerini kullandı.

''SPORTİF AKIL, KARAKTER, TAKIM RUHU''

Sözlerine devam eden Ali Koç, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır." yorumunda bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

O sene bu sene mi Ali

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Kerem Aktürkoğlu derken Fenerbahçe'den kanat transferinde ters köşe

Herkes Kerem geliyor derken... İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.