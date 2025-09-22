Ali Koç'tan veda mektubu

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ile girdiği başkanlık yarışını 257 oy farkla kaybeden Ali Koç, Fenerbahçeli derneklere bir veda mektubu gönderdi. Ali Koç, derneklere kendisine yaptığı katkılar için teşekkürlerini sundu.

İşte Ali Koç'un veda mektubu:

"Sevgili Başkan,

2018 yılında, büyük bir sorumluluk duygusuyla üstlendiğim Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı görevim boyunca, en derin teşekkürlerimi camiamızın vazgeçilmez yapı taşları olan derneklerimize sunmak isterim.

Başkanlık sürem boyunca sizlerin her daim yanımızda olduğunu görmek, hem bana hem de yönetim kuruluma daima güç verdi. Hayata geçirdiğiniz sosyal sorumluluk projeleri, kulübümüz için gösterdiğiniz emek ve özverili çalışmalarınız. Fenerbahçe'nin eşsiz büyüklüğünü her fırsatta bir kez daha kanıtladı.

Geriye dönüp baktığımda; sevinçlerimizde de mücadelelerimizde de derneklerimizin sarsılmaz katkısını görmek, bizlere her zaman güven ve motivasyon kaynağı oldu. Geride bıraktığımız kongrelerde bize verdiğiniz koşulsuz destek, yalnızca bir başkan olarak bana değil, tüm camiamıza güç kattı.

Bugün bu onurlu görevi devretmeye hazırlanırken; aidiyet, dayanışma ve vefanın en güzel örneklerini sizlerle yaşamanın gururunu taşıyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Fenerbahçe'nin sesini duyurarak, sarı lacivert renklere gönül veren taraftarlarımızı aynı çatı altında birleştirdiniz. Sayenizde Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; gerçek bir aile, bir gönül bağı ve yaşam biçimi olduğunu herkese gösterdi.

Görev sürem boyunca desteğini her an hissettiren tüm derneklerimize ve kıymetli üyelerinize: sabrınız, katkılarınız ve omuz omuza verdiğimiz mücadele için şahsım ve yönetim kurulum adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Yaşa Fenerbahçe!

Ali ?.??ç"