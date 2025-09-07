Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! İsim verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya gelerek Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Ali Koç, yerli ve yabancı adaylar arasında yürütülen süreç hakkında konuştu ve isim verdi.

"YERLİ OLACAKSA İSMAİL KARTAL''

Yerli bir teknik adamın tercih edilmesi durumunda bu ismin İsmail Kartal olacağını söyleyen Ali Koç, "Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca'dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor" dedi.

"24 SAAT İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Ali Koç, yeni teknik direktörün 24 saat içinde belli olacağını söyleyerek, "Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde… Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak." ifadelerini kullandı.