Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! İsim verdi

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! İsim verdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör konusunda açıklama yaptı. Ali Koç konuşmasında "Yerli olursa hakkı İsmail Hoca'nın, ancak yabancı hoca arayışımız sürüyor. 24 saat içinde her şey netleşecek" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya gelerek Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Ali Koç, yerli ve yabancı adaylar arasında yürütülen süreç hakkında konuştu ve isim verdi.

"YERLİ OLACAKSA İSMAİL KARTAL''

Yerli bir teknik adamın tercih edilmesi durumunda bu ismin İsmail Kartal olacağını söyleyen Ali Koç, "Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca'dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor" dedi.

"24 SAAT İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Ali Koç, yeni teknik direktörün 24 saat içinde belli olacağını söyleyerek, "Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde… Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak." ifadelerini kullandı.

