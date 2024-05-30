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Kimse beklemiyordu! Ali Koç'tan G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata olay yanıt

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Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, seçim çalışmalarına yönelik düzenlediği yemekte konuştu. O sırada taraftarların Galatasaray'a yaptığı küfürlü tezahüratlara tepki gösteren Koç, "Hepsine katılıyorum ama Ali Sami Yen'in orada olması çok büyük saygısızlık" dedi. Koç'un o sözleri büyük beğeni aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, seçim çalışmalarına yönelik düzenlediği yemekte önemli açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZIN KİM OLDUĞU CUMA GÜNÜ SEÇİME GİRERKEN NETLEŞECEK"

Takımın teknik direktörü İsmail Kartal hakkında da konuşan Koç, "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz" dedi.

"HEPSİNE KATILIYORUM"

O sırada taraftarların Galatasaray'a yönelik yaptığı küfürlü tezahürata da tepki gösteren Koç, "Hepsine katılıyorum. Ancak, Ali Samiyen'i bunun içine koymanız çok büyük saygısızlık" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Saray Spor Haberler

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