Kimse beklemiyordu! Ali Koç'tan G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata olay yanıt

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, seçim çalışmalarına yönelik düzenlediği yemekte önemli açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZIN KİM OLDUĞU CUMA GÜNÜ SEÇİME GİRERKEN NETLEŞECEK"

Takımın teknik direktörü İsmail Kartal hakkında da konuşan Koç, "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz" dedi.

"HEPSİNE KATILIYORUM"

O sırada taraftarların Galatasaray'a yönelik yaptığı küfürlü tezahürata da tepki gösteren Koç, "Hepsine katılıyorum. Ancak, Ali Samiyen'i bunun içine koymanız çok büyük saygısızlık" diyerek tepki gösterdi.