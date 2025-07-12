Ali Koç'tan Leroy Sane misillemesi! Öyle bir dünya yıldızını istiyor ki

Ali Koç'tan Leroy Sane misillemesi! Öyle bir dünya yıldızını istiyor ki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman için harekete geçti. Başkan Ali Koç'un çok istediği Coman için teknik direktör Jose Mourinho, oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi.

Jhon Duran'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Archie Brown ve Marco Asensio transferini de bitirmeye hazırlanırken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

ALİ KOÇ'UN HEDEFİ COMAN

Fransız basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman için harekete geçti. Haberde, Sarı-lacivertlilerin Kingsley Coman için Bayern Münih'e oyuncunun şartlarını sorduğu belirtildi.

Ali Koç'tan Leroy Sane misillemesi! Öyle bir dünya yıldızını istiyor ki

ALİ KOÇ İSTEDİ, MOURINHO GÖRÜŞTÜ

Haberin devamında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fransız oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği belirtilirken, transfer edilmesi için Jose Mourinho'yu görevlendirdiği ve Portekizli hocanın Coman ile görüntü gerçekleştirdiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 45 maça çıkan Coman, bu maçlarda 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Melek Baykal Bodrum'da isyan etti: Deniz idrar rengine dönmüş!

Ünlü oyuncu Bodrum'da çıldırdı: Deniz idrar rengine dönmüş
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Fener de kim kaça alındı bilen var mı alemin kerizi Galatasaray mı vereceği zekata kadar açıklıyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

morinyo yu kov işte o en buyuk transfer

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Bu adamı da modası geçti

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay

Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
3 milyondan fazla ehliyet tehlikede! Hepsi geçersiz sayılacak

3 milyondan fazla ehliyet tehlikede! Hepsi geçersiz sayılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.