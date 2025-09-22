Haberler

Ali Koç'un Galatasaray nefreti! Skoru görür görmez telefona sarılmış

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ali Koç'un Galatasaray nefreti! Skoru görür görmez telefona sarılmış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olduğu maçın ardından Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Koç'un Frankfurt CEO'su Axel Hellmann'ı telefonla aradığı iddia edildi. Karşılaşmanın bitiminden hemen sonra Koç'un Hellmann'ı arayarak her gol için ayrı teşekkür ettiği öne sürüldü. Bu durum Alman basınında geniş yer buldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 yenilmişti. Maçtan günler sonra ortaya çıkan bir detay ise çok konuşuldu.

OLAY İDDİA: ALİ KOÇ ARADI

Alman basınından Süddeutsche Zeitung'da yazan Javier Caceres'in iddiası ise olay yarattı. Caceres, mücadelenin sona ermesinin ardından Eintracht Frankfurt CEO'su Axel Hellmann'ı Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Koç'un aradığını iddia etti.

"5 KEZ TEŞEKKÜRLER" DEMİŞ

Javier Caceres'in haberine göre bitiş düdüğünün ardından Ali Koç, Hellmann'ı telefonla aradı ve her gol için ayrı teşekkür etti. Söz konusu makalede, "Maçın bitiş düdüğü henüz çalmamıştı ki Eintracht Frankfurt'un CEO'su Axel Hellmann'ın telefonu çaldı. Hattın diğer ucunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç vardı ve Hellmann, Frankfurt Arena'daki gürültüye rağmen ne dediğini gayet iyi anladı. Bu akşam Ali Koç için tam bir ziyafetti. Hellmann'ın Eintracht'ı Galatasaray'ı 5-1 yenmişti. Bu skor Koç'ta memnuniyet yaratmıştı, çünkü kulübü İstanbul'daki komşusuna derin bir husumet besliyor. 'Teşekkürler.' diye fısıldadı Koç telefona, 5 kez teşekkürler!" ifadeleri yer aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı

Türk futbolunda deprem! Tepkiler sonrası istifa kararı aldı
Haberler.com
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıBabayaro:

iyi demiş bende diyorum teşekkürler teşekkürler teşekkürler teşekkürler teşekürler

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme147
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Sari:

baban alman hansmì

yanıt30
yanıt10
Haber YorumlarıHatice Olgun:

Ali Koç böyle söylemiş mi söylememiş mi bilemem ancak hiçbir vatansever özellikle Türk ve Müslüman ise hiçbir Türk takımının yabancılar’a karşı kaybetmesine sevinemez ben fenerbahçeli bir taraftar olarak Galatasaray’ımızın 5.01 Almanlara yenilmesine üzüldüm

yanıt23
yanıt5
Haber YorumlarıMGk:

WiFi şifresi vardı size 6 tane atan sahi onlar nerde o maçları da takip ediyormusunuz

yanıt6
yanıt6
Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Başkasının kılıcıyla savaşa gidilmez ali efendi. Aslında bu söz başka türlüdür de burda yayınlamazlar. Yine de anlayan anlar. Sana hayatta başarılar.

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfurkan komonovalı :

ALİŞ sana oraları genişi gelir . sen geç yine fenewin başına

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

haber doğruysa utanmak lazım bir fenerli olarak herkesin. bir kulüp başkanının kesinlikle bu tür sapkınlık yapma hakkı yoktur. en azınadan anadoluda yaşayan bir Türk Vatandaşı sayıldığından dolayı. kendin bükemediğin şeyi yalatırlar adama böyle. hiç sahada yenmeyi denemedin Cimbomu. hep ayak yaptın , ağladın , yapı, çatı, hakem....

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek cümlelik not düştü! Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı

Sadettin Saran'ın seçimi kazandığını görünce telefona sarıldı
47 yıllık dev holding iflas etti

47 yıllık dev holding iflas etti! Kritik projelerde yer almışlardı
Sadettin Saran ve Cem Gölbaşı arasında dikkat çeken diyalog

Saran ve Cem Gölbaşı arasında bomba diyalog
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.