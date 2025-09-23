Ali Koç'tan Duygu Dolu Veda Mesajı

Haberler

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç, kongre üyelerine veda mesajında birlik ve aidiyet vurgusu yaptı. Görev süresinin sona erdiğini belirten Koç, her zaman Fenerbahçe'nin emrinde olacağını ifade etti.

Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçiminde Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, kongre üyelerine veda mesajında, "Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin; rekabetin değil, kenetlenmenin zamanıdır. Ben bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da mevcut başkan Ali Koç, Sadettin Saran'a kaybederek 7 yıllık görev süresi sona erdi. Koç, bugün kongre üyelerine veda mesajıyla duygularını aktardı. Sarı-lacivertli kulübe ve camiaya hizmet ettiği için gurur duyduğunu ifade eden Ali Koç, "Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum. Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık. Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil; duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir. Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin; rekabetin değil, kenetlenmenin zamanıdır.

Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Ben bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın. Sevgi ve selamlarımla" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

