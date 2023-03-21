Ali Koç'tan Dursun Özbek'in sözlerine jet hızında cevap: Cesaretiniz varsa canlı yayına gelin

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in gündeme dair yaptığı açıklamalara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan jet hızında cevap geldi. Kulübün sosyal medya hesabından çağrı yapan Koç, "Aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yaptığı iddiası ve Fenerbahçe'nin mağduriyet yarattığına dair sert açıklamalarda bulundu. O açıklamalara Fenerbahçe cephesinden jet hızıyla yanıt geldi.

FENERBAHÇE'DEN JET HIZINDA YANIT

Yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum. Ali Y. Koç." denildi.

DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMA YAPMŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'yi hedef alarak yaptığı açıklamada, "Sahada maç oynanıyor, devre arasında açıklama yapılıyor! Maçı sahada kazanacağını iddia eden bir kulüp, neden devrede açıklama yapıyor? Baskı oluşturmak için açıklama yapıyorlar. 'Bizi sistem dışına itmek istiyorlar' diyorlar. Ama amaç kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak. Avrupa kupalarında maç bitiyor, hocaları Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyor. herkes suskun, herkes dilini yutmuş! Kimse konuyla ilgili yorum yapmıyor!" ifadelerini kullanmıştı.