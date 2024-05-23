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Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak

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Fenerbahçe'deki seçimlerde aday olan başkan Ali Koç, yeni sezon kadro planlaması ve şampiyonluk ile ilgili iddialı konuştu. Başkan Koç, "Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" dedi.

Fenerbahçe'deki seçimlerde yeniden aday olan başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde adaylık süreciyle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Yeni sezon kadro planlaması hakkında konuşan Koç, şampiyonluk için çok iddialı açıklamalar yaptı.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"HER HAFTA SKANDALLARLA KARŞILAŞTIK"

"En büyük hedefimiz Fenerbahçe futbol takımımızın şampiyonluk yaşamasıdır. İstanbulspor karşısında galibiyet alırsak 99 puanla rekor bir puanla tamamlayacağız. Biz bu başarıyı elde edince bu sezon her haftası başka skandal olan, hakem skandallarıyla bir ligle karşılaştık. Normal bir lig olsa, hepimiz çok heyecanlı olurduk. Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah bu başarı kupayla taçlanır.

Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak

"ÖYLE BİR KADRO KURACAĞIM Kİ ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEME GEREK KALMAYACAK"

Bu sezon çok güçlü olan takımımıza yapacağımız takviyelerle şampiyonluk yarışını domine edecek bir takım kuracağız. Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Üye:

Ne ağladın be arkadaş

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6
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Lütfi Erdonmez:

Hep hak etmediğiniz penaltılarla buraya kadar geldiniz

1
0
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Özer Doğan:

Bu sezon ki puanı zor alırsın kuracağın takımla

1
0
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