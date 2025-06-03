Ali Koç'tan şampiyonluğu getirecek transfer hamlesi

Süper Lig devi Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olabilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu doğrultuda Paris Saint-Germain'in 3 yıldızı için görüşmelere başladı.

GÜNDEMDE ÜÇ YILDIZ FUTBOLCU VAR

Sarı-Lacivertli ekip, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den ayrılması gündemde olan üç yıldız için harekete geçildi. Hedefte olan isimler kanat oyuncusu Lee Kang-in, forvet Gonçalo Ramos ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen stoper Milan Skriniar.

ÇUVALLA PARA HARCAYACAKLAR

Fransız kulübü, iyi teklifler gelmesi durumunda bazı oyuncularına veda etmeye sıcak bakıyor. Bu isimlerden biri olan 24 yaşındaki Güney Koreli yıldız Lee Kang-in'in bonservis bedelinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirmek için tüm imkanlarını zorlamaya kararlı.

Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Kanarya, bu listeye şimdi de PSG forması giyen 23 yaşındaki Portekizli forvet Gonçalo Ramos eklendi. 45 milyonluk yüksek maliyeti nedeniyle Ramos'un kiralanması gündemde.