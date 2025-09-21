Haberler

Ali Koç, oğluyla birlikte stadyum dışında bekleyen taraftarları selamladı

Ali Koç, oğluyla birlikte stadyum dışında bekleyen taraftarları selamladı
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul heyecanı sürerken, mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç, oğluyla beraber stadyum dışında kendisini bekleyen taraftarları selamladı.

SEÇİM HEYECANI DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yarışında Ali Koç'un rakibi Sadettin Saran oldu. Oy verme işlemleri sabah 10.00'da başladı ve saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların açılmasının ardından oylar, genel kurul divan başkanının gözetiminde sayılacak. Günün sonunda Fenerbahçe'nin yeni başkanı resmen açıklanacak.

24 BİN 800 ÜYE OY KULLANDI

Seçimde beyaz pusula Ali Koç'u, sarı pusula ise Sadettin Saran'ı temsil etti. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, seçimde şu ana kadar 24 bin 800 üyenin oy kullandığını açıkladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
