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Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını bırakıyor. Yeni başkanın kim olacağı henüz belirsizken, Koç'un aday olması durumunda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı destekleyeceği de gelen bilgiler arasında.

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

ALİ KOÇ BIRAKIYOR

Yağız Sabuncıoğlu'nun haberine göre Ali Koç, yeni sezon öncesi başkanlık seçimi için aday olmayacağını, diğer kulüp başkanlarına da iletti. Diğer başkanlar ise Ali Koç'un göreve devam etmesini istedi ancak Koç kararından vazgeçmedi.

HASAN ARAT'I DESTEKLEYECEK

Yeni başkanın kim olacağı belirsizliğini korurken Ali Koç'un aday olması durumunda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı destekleyeceği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

SELÇUK GÜNDOĞDU:

ALİ KOÇUN RESMİNİDE BIRAKMIŞSINIZ SANKİ BIRAKMAKTAN ÜZÜNTÜ DUYMUŞ GİBİ,BU HABERCİLERDE TAM TANTANA VALLAHA:))

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