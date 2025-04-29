Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Derin Mermerci'nin 44'üncü yaş günü büyük bir organizasyonla kutlandı ve aynı zamanda Mermerci'nin kurucusu olduğu Bir Can Bir Candır Derneği için bir bağış etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Ali Koç, Derin Mermerci'nin küçük kızını omuzuna alarak, elinde tuttuğu kolyeyi izleyicilere gösterdi. Bu hareketiyle Koç, izleyicilerden büyük takdir ve alkış aldı.

Sosyetenin ünlü ismi Derin Mermerci, 44. yaş gününü büyük bir organizasyonla kutladı. Düzenlenen doğum günü gecesinde, iş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri bir araya geldi. Gece, sadece bir kutlama değil aynı zamanda anlamlı bir amaç için düzenlenen bir bağış etkinliğine de ev sahipliği yaptı.

Derin Mermerci'nin kurucusu olduğu Bir Can Bir Candır Derneği için yapılan bağış gecesinde, canlı müzayede yapıldı. Bağışlanan değerli eşyalar satışa çıkarken, sıra bir kolyeye geldi.

KÜÇÜK KIZI OMZUNA ALDI

Kolyeyi elinde tutan küçük kız izleyiciler tarafından pek görülemeyince devreye Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç girdi.

Derin Mermerci'nin küçük kızını omzunda taşıyan Koç, izleyicilerin takdirini ve alkışını topladı. Ali Koç'u en ön sırada alkışlayanlar arasında eşi Nevbahar Koç ve Derin Mermerci hazır bulundu.

Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.