Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı

Sosyetenin ünlü ismi Derin Mermerci, 44. yaş gününü büyük bir organizasyonla kutladı. Düzenlenen doğum günü gecesinde, iş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri bir araya geldi. Gece, sadece bir kutlama değil aynı zamanda anlamlı bir amaç için düzenlenen bir bağış etkinliğine de ev sahipliği yaptı.

Derin Mermerci'nin kurucusu olduğu Bir Can Bir Candır Derneği için yapılan bağış gecesinde, canlı müzayede yapıldı. Bağışlanan değerli eşyalar satışa çıkarken, sıra bir kolyeye geldi.

KÜÇÜK KIZI OMZUNA ALDI

Kolyeyi elinde tutan küçük kız izleyiciler tarafından pek görülemeyince devreye Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç girdi.

Derin Mermerci'nin küçük kızını omzunda taşıyan Koç, izleyicilerin takdirini ve alkışını topladı. Ali Koç'u en ön sırada alkışlayanlar arasında eşi Nevbahar Koç ve Derin Mermerci hazır bulundu.