Ali Koç konuşurken ezan başladı, sonrasında söylediği şey olay

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-lacivertli yöneticiler ile birlikte Riva'ya gitti ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Ali Koç, açıklamalarda bulunmak üzere basın mensuplarının karşısına geçti.

''DUAYA İHTİYACIMIZ OLAN BİR DÖNEM''

Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, konuşmaya başladığı sıralarda ezan okumaya başladı. Bunun üzerine Ali Koç, duraksayarak ezanın okunduğunu ve daha sonrasında devam edeceğini dile getirdi. Ali Koç ayrıca ''Ezan okunuyor. Zamanlama iyi oldu. Duaya ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Biraz bekleyelim.'' sözlerini sarf etti.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Ali Koç'un bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Ali Koç'un bu söylemlerini binlerce kez paylaştı.