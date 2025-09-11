Ali Koç konuşma yaparken yere düştü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan seçimli genel kurul öncesi seçim çalışmaları kapsamında 1907 Fenerbahçe Derneği'nde konuşma yaparken talihsiz bir kaza yaşadı. Koç, konuşmasının bir bölümünde, konuşma yaptığı platformun en uc kısmına kadar gelince dengesini kaybederek yere düştü. Talihsiz kaza sonrası salonda bulunan üyeler büyük bir korku yaşarken Koç, ayağa kalkarak konuşmasına devam etti.
