Haberler

Ali Koç konuşma yaparken yere düştü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ali Koç konuşma yaparken yere düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ali Koç konuşma yaparken yere düştü
Haber Videosu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan seçimli genel kurul öncesi seçim çalışmaları kapsamında 1907 Fenerbahçe Derneği'nde konuşma yaparken talihsiz bir kaza yaşadı. Koç, konuşmasının bir bölümünde, konuşma yaptığı platformun en uc kısmına kadar gelince dengesini kaybederek yere düştü. Talihsiz kaza sonrası salonda bulunan üyeler büyük bir korku yaşarken Koç, ayağa kalkarak konuşmasına devam etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan seçimli genel kurul öncesi seçim çalışmaları kapsamında 1907 Fenerbahçe Derneği'nde konuşma gerçekleştirirken talihsiz bir kaza yaşadı.

DENGESİNİ KAYBETTİ, YERE DÜŞTÜ

Koç konuşmasının bir bölümünde, konuşma yaptığı platformun en uc kısmına kadar gelince bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

HEMEN AYAĞA KALKTI

Talihsiz kaza sonrası salonda bulunan üyeler büyük bir korku yaşarken Koç, hemen ayağa kalkarak konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Restoranda akılalmaz olay! İşe alınmayınca garsonu vurdu

Restorandan gelen mesajı görünce silahını kapıp garsonu vurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelim Demir:

sen hala gitmedinmiii

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıv5ysq624hg:

hvalara bak rezil oldu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li aktivisti 180 metreden vuran saldırgan yaka paça yakalandı

İşte ABD'yi ayağa kaldıran ihtiyar! Tam 180 metreden öldürmüş
Görüşmeler başladı! Michy Batshuayi yeniden Süper Lig'e dönme yolunda

Batshuayi, Süper Lig'in efsane takımıyla görüşmelere başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.