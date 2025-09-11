Ali Koç konuşma yaparken yere düştü

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan seçimli genel kurul öncesi seçim çalışmaları kapsamında 1907 Fenerbahçe Derneği'nde konuşma gerçekleştirirken talihsiz bir kaza yaşadı.

DENGESİNİ KAYBETTİ, YERE DÜŞTÜ

Koç konuşmasının bir bölümünde, konuşma yaptığı platformun en uc kısmına kadar gelince bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

HEMEN AYAĞA KALKTI

Talihsiz kaza sonrası salonda bulunan üyeler büyük bir korku yaşarken Koç, hemen ayağa kalkarak konuşmasına kaldığı yerden devam etti.