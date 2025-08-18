Ali Koç kesenin ağzını açtı! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Edson Alvarez için kulübü ile görüşmelere başladı.

MOURINHO İSTİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun istediği 27 yaşındaki Meksikalı önlibero Edson Alvarez için kulübü West Ham ile görüşmelere başladı.

WEST HAM İLE BAĞLAR KOPTU

West Ham United, Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Álvarez'i bu transfer döneminde takımdan göndermeyi planlıyor. West Ham United teknik direktörü Graham Potter ile sorunlar yaşayan futbolcu, West Ham'ın sezon öncesi kampına dahil edilmemişti.

KARİYERİ

Kariyerine Meksika'nın America takımında başlayan tecrübeli orta saha, 2019 yılında 15 milyon Euro karşılığında Ajax'a transfer oldu. Alvarez, Ajax'ta geçirdiği 4 sezonun ardından 2023 yılında West Ham'a 38 milyon Euro'ya transfer oldu.