Ali Koç kaleci transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, İzmir'de taraftarlarla bir araya geldi.

STADA TARAFTARLARLA AYNI OTOBÜSTE GELDİ

Ali Koç, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'na Sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüsle birlikte geldi. Otobüste futbolseverlerle sohbet eden Ali Koç, transfer müjdesi de verdi.

''YERLİ KALECİ ALACAĞIZ''

Kerem Aktürkoğlu ve kaleci transferinden bahseden Ali Koç, "Başkanım transferler ne durumda, yeni yıldızlar ne zaman gelecek" sorularına "Kimse merak etmesin. En iyi isimleri kadroya katmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kerem'de pürüzler gideriliyor. Bir de yerli kaleci alacağız.'' dedi.