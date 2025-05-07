Ali Koç, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceğini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı programda Fenerbahçe'deki geleceği tartışmalara neden olan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Mourinho ile devam edeceklerini dile getirdi.

''MOURINHO İLE DEVAM''

Koç, yaptığı açıklamada, "İstikrar açısından Jose Mourinho ile devam etmek istiyoruz. Başkan olarak anlatıyorum, başka hoca yazılıyor! Fenerbahçe menfaatleri için Jose Mourinho'nun devam etmesini daha doğru buluyorum.'' dedi.

Mourinho'ya devre arasında gelen tekliften de bahseden Ali Koç, ''Jose Mourinho'ya devre arasında 36 Milyon Euro'luk teklif geldi ama gitmedi. Tango iki kişi ile yapılır, Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi gerekir şeyler var sözleşmede. Hoca ile ayrı bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, karımı, çocuğumu tanıyor, sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesini tanıyamadı, henüz gelmediler. Biz hala beraberiz, ondan farklı bir şey gelirse bakarız.'' ifadelerini kullandı.