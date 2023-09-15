Ali Koç ile Murat Sancak anlaşmaya vardı! Adana Demirspor'un yeni transferi Fenerbahçe'den

Adana Demirspor, transferin son gününde Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Burak Kapacak transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Son görüşmelerin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

3 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Burak Kapacak geçen sezon Fatih Karagümrük formasını 16 maçta giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Burak Kapacak