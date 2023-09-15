Ali Koç ile Murat Sancak anlaşmaya vardı! Adana Demirspor'un yeni transferi Fenerbahçe'den
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Burak Kapacak, Adana Demirspor'un yolunu tutuyor. İki kulüp prensip anlaşmasına varırken kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor.
Adana Demirspor, transferin son gününde Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Burak Kapacak transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Son görüşmelerin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.
3 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Burak Kapacak geçen sezon Fatih Karagümrük formasını 16 maçta giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Haberler.com / Spor