Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündem oldu

Güncelleme:
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında aralarında Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ve TFF yöneticisi Buğra Cem İmamoğlulları'nın da bulunduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Operasyonun ardından Ali Koç ile Erden Timur arasında geçen "Ne para harcadın ya – Harcamadım da öyle görünüyor" diyaloğu yeniden gündeme geldi.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları'nın da olduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

"HARCAMADIM DA ÖYLE GÖRÜNÜYOR"

Gündeme bomba gibi düşen bu olayın yankıları sürerken eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündem oldu. Bahsi geçen konuşmada Ali Koç "Ne para harcadın ya" derken Erden Timur, "Harcamadım da öyle görünüyor" karşılığını verdi.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK" NOTUYLA PAYLAŞILIYOR

Bahsi geçen görüntüler sosyal medyada Fenerbahçe sayfalarında "Gerçekler ortaya çıkacak" notuyla paylaşıldı. Hatırlanacağı üzere Ali Koç bir konuşmasında da "Fenerbahçe seni not etti. Sen camianda 3-5 gün popüler olabilirsin bu söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince…" demişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAlaaddin Coşkun:

Tescilli şilebahçelilerin başı 1 gün önce siyasetçilerle görüşüyor ertesi gün yalı çocuğu ali koç adliyeye savcılarla görüşmeye gidiyor sonrasında eski Gs li yöneticilere operasyon yapılıyor.Gs camiası seyircisi herşeyin farkında günü geldiğinde geteken cevabı veteceğinden kimsenin endişesi olmasın.Türkiyedir Galatasaray.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEymen Tunç:

şike karaborsa yasa dışı bahis ne kadar illegal iş varsa gs da

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısinan altay:

bahisçiler gerçek şikeciler ortaya çıkıyor nihayet

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlaaddin Coşkun:

Tescilli şikebahçenin şikeden yatan 1 günde çıkartılan yasa ile dışarı çıkan başkanı aziz yıldırım 1 gün önce siyasetçilerle olan gizli görüşmeleri ortaya çıkıyor alş koç adliyeye gidiyor savcılarla görğşmeye sonrasında Gs li eski yöneticilere oprerasyon yapılıyor.Gs seyircisi herşeyin farkında siz rahat olun.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

gercekler ortaya çıkarsa başta fener olmak üzerebütün takımlar yaprağa yan basar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

