"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları'nın da olduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

"HARCAMADIM DA ÖYLE GÖRÜNÜYOR"

Gündeme bomba gibi düşen bu olayın yankıları sürerken eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Erden Timur arasındaki diyalog yeniden gündem oldu. Bahsi geçen konuşmada Ali Koç "Ne para harcadın ya" derken Erden Timur, "Harcamadım da öyle görünüyor" karşılığını verdi.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK" NOTUYLA PAYLAŞILIYOR

Bahsi geçen görüntüler sosyal medyada Fenerbahçe sayfalarında "Gerçekler ortaya çıkacak" notuyla paylaşıldı. Hatırlanacağı üzere Ali Koç bir konuşmasında da "Fenerbahçe seni not etti. Sen camianda 3-5 gün popüler olabilirsin bu söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince…" demişti.