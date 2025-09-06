Pazartesi açıklanacak! İşte Ali Koç'un favori antrenör adayı

Fenerbahçe'de önceki gün toplanan yönetim kurulunun ana gündem maddesi teknik direktör seçimiydi. Toplantıda büyük çoğunluk tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandı. Ali Koç da tecrübeli çalıştırıcıya sıcak baktı. Kartal'ın açıklanması beklenirken, başkan bu kez futbol şubesinin kurmaylarıyla bir araya geldi Bu toplantıya futbol direktörü Devin Özek de katıldı.

"ONLARA DA ŞANS TANIYALIM"

Özek'in burada Ali Koç'a, "Yabancı adaylarımızla da konuşmuştuk. Onlara da bir şans tanıyalım. Sonrasında karar vermeniz daha doğru olur" dediği öğrenildi. Bu sözlerin başkanı ikna ettiği belirtildi. Hafta sonunda yapılacak görüşmelerin ardından pazartesi hocanın açıklanması bekleniyor.

Koç'un da bunun üzerine Kartal'ı beklemeye aldığı kaydedildi. Özek; Luciano Spalletti, Edin Terzic, Domenico Tedesco, Ante Postecoglou ve Marco Rose ile temas kurmuştu. Genç futbol direktörünün bu adaylar arasında son bir eleme yaptıktan sonra 2 ya da 3 ismi Ali Koç'la görüştüreceği kaydedildi.

ÖZEK ONU İSTİYOR

Terzic ve Tedesco, Ali Koç'a sunum yapmaya hazır. Postecoglou, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifleri, Avrupa'da kalmak için geri çevirdi.

30 Mart'ta Leipzig'ten ayrıldığından beri boşta olan Marco Rose'nin ise Devin Özek'in favorisi olduğu belirtildi. Başkan Koç'un, Özek'in belirleyeceği teknik adamlarla görüşme gerçekleştirdikten sonra en geç pazartesi günü yeni hocayı açıklaması bekleniyor. Ancak İsmail Kartal, favori konumunu koruyor.