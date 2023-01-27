Ali Koç hiç istemiyor ama tutmak çok zor olacak! Dünya devi, Arda Güler için harekete geçti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Paris Saint-Germain'in transfer listesine girdi. Fransız basınında çıkan haberde, PSG'nin sportif direktörü Luis Campos'un Güler'in durumunu yakından takip ettiği ancak Ali Koç'un 17 yaşındaki futbolcuyu göndermeyi hiç istemediği vurgulandı.

Messi, Mbappe ve Neymar gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosunda bulunan Paris Saint-Germain, Fenerbahçeli Arda Güler için harekete geçti.

ARDA GÜLER, PSG'NİN RADARINDA

Foot Mercato, Paris Saint-Germain'in transfer planlarına dair kaleme aldığı yazıda Arda Güler'e de yer verdi. Haberde Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, PSG'nin transfer hedeflerinden biri olarak gösterildi.

ALİ KOÇ GÖNDERMEYİ İSTEMİYOR

Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Luis Campos'un Arda Güler'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Haberde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Arda Güler'i göndermeyi hiç istemediği de vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı bu sezon 15 maçta süre alırken, 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.