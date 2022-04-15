Ali Koç golcülerden bıktı! Beşiktaşlı yıldızla görüşülmesini bizzat istedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ali Koç golcülerden bıktı! Beşiktaşlı yıldızla görüşülmesini bizzat istedi

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'la görüşüyor. Ali Koç'un talimatıyla hareket eden yönetim, Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen 30 yaşındaki golcüden olumlu dönüş aldı.

Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezon gol hattında sorun yaşamak istemiyor. Geçen sezon kaçan şampiyonlukta Samatta, Thiam, Cisse gibi forvetlerden beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, bu sezon da golcülerinden tam olarak umduğunu bulamadı. Serdar Dursun'un performansı da ilk 11 için yeterli görülmüyor.

Ali Koç golcülerden bıktı! Beşiktaşlı yıldızla görüşülmesini bizzat istedi

TEMASA GEÇTİ

Al-Nassr forması giyen Aboubakar, Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor. 30 yaşındaki forvet oyuncusunun menajerleriyle dirsek teması başladı. Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye olumlu baktığı belirtildi.

Ali Koç golcülerden bıktı! Beşiktaşlı yıldızla görüşülmesini bizzat istedi

TARTIŞMA YARATTI

Beşiktaş'ta yaşadığı iki şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Aboubakar, geçen sezonun son haftalarında kulüple sorun yaşadı. Sözleşmesinin uzamasına 1 maç kala sakatlık geçiren ve 10 hafta sahalara dönemeyen Kamerunlu futbolcu, Siyah-Beyazlı camiada pek desteklenmiyor.

Ali Koç golcülerden bıktı! Beşiktaşlı yıldızla görüşülmesini bizzat istedi

Ali Koç golcülerden bıktı! Beşiktaşlı yıldızla görüşülmesini bizzat istedi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Vincent Aboubakar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ali Koç, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title