Ali Koç golcülerden bıktı! Beşiktaşlı yıldızla görüşülmesini bizzat istedi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'la görüşüyor. Ali Koç'un talimatıyla hareket eden yönetim, Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen 30 yaşındaki golcüden olumlu dönüş aldı.
Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezon gol hattında sorun yaşamak istemiyor. Geçen sezon kaçan şampiyonlukta Samatta, Thiam, Cisse gibi forvetlerden beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, bu sezon da golcülerinden tam olarak umduğunu bulamadı. Serdar Dursun'un performansı da ilk 11 için yeterli görülmüyor.
TEMASA GEÇTİ
Al-Nassr forması giyen Aboubakar, Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor. 30 yaşındaki forvet oyuncusunun menajerleriyle dirsek teması başladı. Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye olumlu baktığı belirtildi.
TARTIŞMA YARATTI
Beşiktaş'ta yaşadığı iki şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Aboubakar, geçen sezonun son haftalarında kulüple sorun yaşadı. Sözleşmesinin uzamasına 1 maç kala sakatlık geçiren ve 10 hafta sahalara dönemeyen Kamerunlu futbolcu, Siyah-Beyazlı camiada pek desteklenmiyor.