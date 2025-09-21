FENERBAHÇE Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç , Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oyunu kullandı.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, seçim alanına gelerek oyunu kullandı. 29 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ali Koç'a üyeler yoğun ilgi gösterirken, 'Ali Koç burada dimdik ayakta' tezahüratları yapıldı.

'FENERBAHÇE İÇİN HAYIRLI OLSUN'

Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Demokrasi şölenimiz devam ediyor, birkaç saate bitecek ondan sonra sonuçları öğreneceğiz. Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe için hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenmemiz lazım. Tekrar o eski ruhumuza dönmemiz lazım" dedi.

'HER ŞEYE RAĞMEN ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Şampiyonluğa olan inancını bir kez daha dile getiren Ali Koç, "Göreceksiniz bu sene öyle ya da böyle her şeye rağmen şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Bu sözü ilk defa veriyorum. Niye veriyorum çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadar kazandığımız tecrübe, mali konularda çok daha kuvvetli olmamız ve çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam ve inanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor" sözlerini sarf etti.

Katılım konusunda bilgisi olmadığını belirten Başkan Koç, "Katılım konusunda bilgim yok. Dünkü katılım azdı. Sonucu ne olursa olsun hayırlı olsun" şeklinde konuştu.