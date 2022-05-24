Ali Koç, canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün en büyük destekçisi sendin - Haberler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un katıldığı Beyaz TV'deki Derin Futbol programı, Ali Koç ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın karşılıklı konuşmaları nedeniyle gündeme oturdu.

Programda Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a yönelik, "Nezaketli davranıyorum ama abartıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak istiyordu, Aziz Yıldırım yanında durmadı" dedi.

"KUL HAKKI YEDİN, ALNINDAN SİLİNMEYECEK"

Bunun üzerine Kütahyalı'ya tepki gösteren Koç, "Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin. Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın. Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu. Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek" dedi.

"O ZAMAN CEMAAT DENİLİYORDU, EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ SENDİN"

Sözlerine devam eden Koç, "Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Aziz Yıldırım'ı yemek isteyenler içerisinde sen de varsın. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Karşımdaki zat yanlışından da dönmüş olabilir ama en büyük o zaman cemaat deniyordu destekçilerinden, sempatizanlarından ve de daha kötüsü kul hakkı yendiği zaman sözcüsü. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ'yü yücelteceksin, sonra çökerteceksin" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYALI: KUL HAKKI YEDİKLERİMİZ VARDI

Koç'a cevap veren Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Başkan kul hakkı yediklerimiz vardı. Bizim için kullanışlı aptallardı. Biz askeri vesayeti göçertmenin derdindeydik. Ben Galatasaray popülizmi yapsam bunu saklarım. 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçe açık ara öne geçmişti, Galatasaray'ın arayı kapatması zordu. Bunu söylüyorum" diye konuştu.