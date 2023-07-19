Ali Koç bu sezon çok başka! Satacağı oyunculardan bakın kaç para hedefliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımdan gönderilecek oyunculardan en az 45-50 milyon avro tutarında bir gelir elde etmeyi hedeflediğini belirtti. Transfer yapmanın yanı sıra oyuncu satmanın da önemli olduğunu vurgulayan Koç, bu sezon 45-50 milyon avro bandında satış yapmayı umduklarını söyledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Transfer yapmanın yanı sıra oyuncu satmanın da önemli olduğunu vurgulayan Koç, bu sezon 45-50 milyon avro bandında satış yapmayı umduklarını söyledi.

"45-50 MİLYON AVRO SATIŞ YAPARIZ"

Satılacak oyunculardan beklenen gelire değinen Koç, "Tabi transfer yapmak kadar satmak da önemli. Elimizdeki futbolculara gerek Almanya'dan gerek Amerika'dan gerek Orta Doğu'da gerek Avrupa'da değişik oyuncularımıza yüksek derecede ilgi var. O da bizi sevindiriyor. Çünkü sadece almakla olmaz, satmanız da lazım. Bu sene tahminim, 45-50 milyon avro bandında satış yaparız diye düşünüyoruz. İnşallah kısmet olur. Onları da tabi doğru kullanmamız gerekiyor.

"ALDIĞIMIZ TRANSFERLER İNŞALLAH KATKI SAĞLARLAR"

Açıklamlarına devam eden başkan, "İnşallah yeni aldığımız transferlerimiz de arzuladığımız katma değeri, seviyeyi, kaliteyi arttırmaya katkı sağlarlar. Sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için yeni sezon hayırlı uğurlu olsun."