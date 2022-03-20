Ali Koç, 'Bizimle olmayacak' demişti! Berke Özer Beşiktaş'a değil, dünya devine imza attı

Sarı-Lacivertliler ile Berke Özer'in yolları ayrıldı. Ali Koç'un ilk döneminde Altınordu'dan Barış Alıcı ile birlikte transfer edilen Berke, kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı.

"EN HAYIRLISI BU"

Başkan Ali Koç, 6 genç futbolcunun imza töreninde Berke ile ilgili yaşanan gelişmeyi paylaştı. Başkan Koç o törende, "İki taraf için de böyle hayırlı olacağını düşünüyoruz. Berke önümüzdeki sezon bizimle olmayacak" dedi.

"BENFİCA İLE ANLAŞMAYA VARDI"

Tivibu Spor yorumcusu Gökmen Özcan, Berke'nin Benfica ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Özcan, "Berke Özer, Benfica ile anlaşmaya vardı. Benfica ile ön anlaşma sağladı. Yeni sezonda Benfica formasıyla göreyeceğiz büyük bir ihtimalle. Altınordu'dan gelen, yetişen bir kaleci. Sezon sonunda yolların ayrılması Fenerbahçe için kayıp ama Türk futbolu için kazanç. Portekiz önemli bir fırsat. Bu yüzden Fenerbahçe ile devam etmediğini biliyorum. Sosyal medya hesaplarını kapatmıştı eleştiri aldığı için de çok etkilendi. Genç futbolcular sosyal medyadan çok etkileniyor" dedi.

ÇEYREK FİNALDE

Avrupa'nın başarılı kulüplerinden Benfica, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Ajax'ı eleyen Portekiz ekibi çeyrek finalde Liverpool'la eşleşti.