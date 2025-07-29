Ali Koç bıraktı! İşte Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Görev Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından yürütülüyordu.

Ali Koç, 2022 yılından bu yana sürdürdüğü başkanlık görevinden ayrıldı. Koç, 3 yıl 36 gün boyunca başkanlık yaparak İlhan Cavcav ve Aziz Yıldırım'ın ardından Kulüpler Birliği'nde en uzun süre görev yapan üçüncü isim oldu.

"HAYIRLI OLSUN DİYORUM"

Ali Koç yeni başkanın belirlenmesi sonrası, "El birliğiyle yapacak çok işimiz var. Daha önce söylediğimiz gibi yapısal sorunlarımız var. Başarılar diliyorum Ertuğrul Bey'e, hayırlı olsun diyorum. Hem Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi hem de İstanbul'da da vakit geçiriyor olması Kulüpler Birliği için bir avantaj" dedi.