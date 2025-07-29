Ali Koç bıraktı! İşte Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı

Ali Koç bıraktı! İşte Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Koç'un görevini bırakması sonrası Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Görev Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından yürütülüyordu.

Ali Koç, 2022 yılından bu yana sürdürdüğü başkanlık görevinden ayrıldı. Koç, 3 yıl 36 gün boyunca başkanlık yaparak İlhan Cavcav ve Aziz Yıldırım'ın ardından Kulüpler Birliği'nde en uzun süre görev yapan üçüncü isim oldu.

"HAYIRLI OLSUN DİYORUM"

Ali Koç yeni başkanın belirlenmesi sonrası, "El birliğiyle yapacak çok işimiz var. Daha önce söylediğimiz gibi yapısal sorunlarımız var. Başarılar diliyorum Ertuğrul Bey'e, hayırlı olsun diyorum. Hem Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi hem de İstanbul'da da vakit geçiriyor olması Kulüpler Birliği için bir avantaj" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün

Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Anneden dikkat çeken not
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOğuz:

darısı Fenere

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı

Özel'den çözüm komisyonu şartı! Demirtaş dahil 4 kişinin ismini saydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.