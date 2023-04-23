Ali Koç, 23 Nisan'da depremzede çocuklar için Hatay'da

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticileri ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticileri ile Hatay spor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda depremzede çocuklarla bir araya geldi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından zor koşullar altında bölgede yaşamını sürdüren depremzede çocuklar için Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda depremin en çok zarar verdiği illerin başında gelen Hatay'da özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Fenerbahçe derneklerinin desteğiyle, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kurulan Fenerbahçe Sarı-lacivert Çadırkenti'nde yaşamını sürdürmekte olan ailelere ve çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşattı. Ramazan Bayramı ile birlikte kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu, sevincini yaşamak ve yaşatmak isteyen Fenerbahçe, 23 Nisan Hatay Dörtyol Çocuk Şenliği'nde yüzlerce çocuğunun ve ailelerin yanında oldu.

Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri çocuklarla bir araya geldi

Bir Fenerbahçe geleneği olan 23 Nisan şenliğinde Fenerbahçe Başkan'ı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Ruşen Çetin, İlker Dinçay da yer aldı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Fenerbahçe ile birlikte çocuklarla bir araya geldi. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün ile Çadırkent'ten sorumlu vekil kaymakam Volkan Özer de organizasyona katıldı. Aynı zamanda bu özel organizasyona Sarı Lacivert, KKTC FBİDER, Adana, Hatay, İskenderun, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Bitlis dernekleri katılım sağladı.

Şenliğe katılan çocuklar ve aileler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yoğun ilgi gösterdi. Her bir çocukla yakından ilgilenen Ali Koç, fotoğraf isteklerini de kırmadı.

Çocuklar gönüllerince eğlendiler

Sunuculuğunu Ercüment Şansal'ın yaptığı, oyun alanları, atölyeler, açık alan etkinlikleri ve sahne şovlarının yer aldığı 23 Nisan Hatay Dörtyol Çocuk Şenliği'ne depremzede çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik alanında bulunan basketbol ve futbol gibi çeşitli spor aktivite yerleri de gün boyunca çocukların ilgiyle katıldığı alanlar oldu.

Canlı yayın bağlantılarının da yapıldığı şenlikte, etkinliğe katılan afetzede çocuklara Fenerbahçe Kulübü tarafından hazırlanan hediye paketleri verildi. Organizasyonda Cumhuriyetin yüzü flamaları ile Fenerbahçe ve Türk bayrakları da dağıtıldı. 23 Nisan ve Ramazan Bayramı coşkusunun bir arada yaşandığı bu özel günde çocuklar, 23 Nisan etkinliklerinin kendileri için çok eğlenceli ve mutlu geçtiğini ifade ettiler.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in de katıldığı bu organizasyonun son bölümünde Fenerbahçe Başkanı ve yöneticiler ile kafile Çadırkent'te bulunan aileleri ziyaret etti.

23 Nisan Hatay Dörtyol Çocuk Şenliği, çocukların hep bir ağızdan söylediği Fenerbahçe marşlarıyla tamamlandı. - İSTANBUL