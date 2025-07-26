Ali Kızılkuyu, Yeşil Yalova FK ile Anlaştı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da takımdan ayrılan isimler arasında yer alan Ali Kızılkuyu, ligin yeni takımlarından Yeşil Yalova FK ile el sıkıştı. Göztepe'de futbola başlayıp 2020'de Altay'da profesyonel olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Altay formasıyla 1'inci Lig'de 19 karşılaşmada görev yapan Ali, 2'nci Lig'de ise geçen sezon 22 maça çıkıp 3 gol kaydetti. Tecrübeli santrfor Deniz Kadah'ın sakatlığı nedeniyle 39 yaşında futbolu bıraktığı siyah-beyazlılarda; genç oyuncular Kuban, Arda, Onur Efe, Yunus Efe, Yusuf ve Emre de yuvadan uçmuştu.