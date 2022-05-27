Ali Eren Demirezen Hamburg'da ringe çıkıyor - Haberler

WBO Avrupa Şampiyonu Ali Eren Demirezen, yarın akşam saat 21.00'de Amerikalı boksör Kevin Johnson ile karşı karşıya gelecek.

Profesyonel ağır sıklet boks kariyerine 15 galibiyet ve tek yenilgiyle devam eden Balıkesirli WBO Avrupa Şampiyonu Ali Eren Demirezen, 1 Ocak'ta Miami'de yaptığı Gerald Washington maçında rakibini nakavt etmişti. Ali şimdi bir başka Amerikalı boksör Kevin Johnson ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak EC Boxing organizasyonda kozlarını paylaşacak ikili ilk kez tartıda yüz yüze geldi. Zorlu maç yarın akşam 21.00'de başlayacak. Die Butch adlı açık hava mekanda yapılacak mücadele 8 raunt üzerinden olacak. Ali tartıda 119 kilo gelirken rakibi Kevin Johnson 114 kilo olarak tartım verdi.

Demirören Haber Ajansı / Spor