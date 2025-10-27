Haberler

Ali Bıdı, 34. Uluslararası Alanya Triatlonu'nda İkincilik Elde Etti

İş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, 34. Uluslararası Alanya Triatlonu’nda 75-79 yaş kategorisinde ikincilik kazanarak madalya elde etti. Ayrıca yıl boyunca topladığı puanlarla Türkiye Kupası ikinciliğini de elde etti. Şampiyonada 34 ülkeden toplam 242 sporcu yer aldı.

İş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, 34. Uluslararası Alanya Triatlonu'nda elde ettiği ikinciliğin yanı sıra yıl boyunca topladığı puanlarla Türkiye Kupası ikinciliğini de kazandı.

Dünyanın en köklü spor organizasyonlarından biri olan 34. Uluslararası Alanya Triatlonu, üç gün süren mücadelelerin ardından sona erdi. Bu yıl "Yolun Yarısına 1 Kala" temasıyla gerçekleştirilen organizasyon, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında farklı kategorilerde kıyasıya rekabete sahne oldu.

Antalya'dan yarışa katılan iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, 75-79 yaş kategorisinde ikinci olarak madalya kazanırken, yıl boyunca elde ettiği puanlarla Türkiye Kupası ikinciliğini de kazandı. Bıdı, zorlu triatlon parkurunda 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu etaplarında yarıştı.

Şampiyonaya bu yıl 34 ülkeden 242 sporcu katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
