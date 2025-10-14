Haberler

Ali Bey Masters Open Tenis Turnuvası Başladı

Ali Bey Masters Open Tenis Turnuvası Başladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Ali Bey Masters Open Tenis Turnuvası'nın açılış töreni gerçekleştirildi. 40'tan fazla ülkeden 370 oyuncunun katıldığı turnuvada, farklı yaş kategorilerinde maçlar yapılacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Ali Bey Masters Open Tenis Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı.

Alibey Hotel'in Kızılağaç'taki tesislerinde düzenlenen törende halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi, sporcular ve katılanlardan alkış aldı.

Organizasyon Direktörü Lara Grumbmüller, turnuva kapsamında 30'dan 85'e kadar farklı yaş kategorilerinde maçlar yapıldığını belirtti.

Grumbmüller, "40'tan fazla ülkeden 370 oyuncunun katıldığı turnuvada, çok sayıda Alman ve Polonyalı misafirin yanı sıra yaklaşık 50 Türk misafir de yer alıyor." dedi.

Turnuvaya Irak'tan katılan tenisçi İbrahim Qahhar Sabır, Ali Bey Masters Open'a düzenli olarak katıldığını söyledi.

Karşılaşmaların oynandığı kortların uluslararası standartlarda olduğunu kaydeden Sabır, "Turnuvaya katılmaktan büyük keyif alıyor ve burada kendimizi çok rahat hissediyoruz. Bu deneyimden son derece keyif alıyoruz ve inşallah ömrümüz yettiği sürece, her sene buraya gelip tüm turnuvalara katılacağız." diye konuştu.

Turnuva, 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Spor
500
