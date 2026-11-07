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Alfred Schreuder, Kasımpaşa'da sezon sonuna kadar görev yapacak

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Kasımpaşa, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 54 yaşındaki Hollandalı teknik adam, lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü sezon sonuna kadar yapacak.

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen Alfred Schreuder için imza töreni düzenlendi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 54 yaşındaki Hollandalı teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Törene Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ile yönetim kurulu üyesi Korhan Baykal da katıldı.

Son olarak Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını üstlenen Alfred Schreuder, teknik direktörlük kariyerinde Twente, Hoffenheim, Club Brugge, Ajax, Al Ain, Al Nasr ve Al Diriyah'ta görev yaptı.

Kaynak: AA
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