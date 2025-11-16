Aleyna Korkut, Çekya'da Gençler Badminton Turnuvası'nda Şampiyon Oldu
Uluslararası Çekya Gençler Badminton Turnuvası'nda Aleyna Korkut, tek kadınlar kategorisinde şampiyonluk elde etti. Finalde Amelie Maixnerova'yı 2-0 yenerek podyumun zirvesine çıktı.
Uluslararası Çekya Gençler Badminton Turnuvası'na katılan Aleyna Korkut, tek kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Orlova kasabasındaki organizasyonda 19 yaş altı sporcular mücadele etti.
Aleyna, tek kadınlar finalinde karşılaştığı ev sahibi ülkeden Amelie Maixnerova'yı 2-0 (21-12, 21-8) yenerek podyumun zirvesine çıktı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor