Alexis Sanchez adım adım Galatasaray'a! Erden Timur bu kez ikna etmeyi başardı
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Galatasaray, geçen sezon da renklerine bağlamak istediği ancak başaramadığı Alexis Sanchez'e bu kez imzayı attırıyor. Sarı-kırmızılılarda Erden Timur, sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi elinde olan yıldız futbolcu ile görüşme gerçekleştirdi. 34 yaşındaki Şilili bu görüşmenin ardından Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Alexis Sanchez transferini bitirmek için kolları sıvadı. Geçen sezon da sarı-kırmızılıların kadroya katmak için büyük uğraş verdiği Şilili yıldız, bu kez Galatasaray forması giymeye çok yakın.
İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Sözcü'de yer alan habere göre; Erden Timur ile Alexis Sanchez'in ilk görüşmesi olumlu geçti. 34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı.
21 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Alexis Sanchez geçen sezon Marsilya formasını 44 maçta giydi. Şilili futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 18 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.