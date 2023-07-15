Alexis Sanchez adım adım Galatasaray'a! Erden Timur bu kez ikna etmeyi başardı

Galatasaray, geçen sezon da renklerine bağlamak istediği ancak başaramadığı Alexis Sanchez'e bu kez imzayı attırıyor. Sarı-kırmızılılarda Erden Timur, sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi elinde olan yıldız futbolcu ile görüşme gerçekleştirdi. 34 yaşındaki Şilili bu görüşmenin ardından Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.