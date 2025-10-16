Haberler

Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, sezon sonunda Barcelona'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Katalan devi, Lewandowski'nin yerini Sörloth'la doldurmak için resmi adımları attı.

Süper Lig devlerinin de ilgilendiği Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oluyor. İspanya basınına göre yıldız futbolcu, sezon sonunda Barcelona forması giyecek.

SÜPER LİG DEVLERİYLE ANILMIŞTI

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılmıştı.

Ancak Norveçli golcü, İspanyol ekibinde kalmayı tercih etmişti. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sörloth, şimdi dev bir transferin eşiğinde.

BARCELONA DEVREDE

İspanya basını kaynaklı haberlere göre, sezon sonunda Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılmasının planlandığı Barcelona, yeni golcü adayını belirledi. Katalan ekibi, Alexander Sörloth'u Lewandowski'nin yerine transfer etmeyi hedefliyor. Haberde, Barcelona'nın bu transfer için şimdiden girişimlere başladığı ve sezon sonunda resmi teklifin yapılacağı aktarıldı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

28 yaşındaki Norveçli forvet, bu sezon Atletico Madrid formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Hava toplarındaki üstünlüğü, bitiriciliği ve fizik gücüyle dikkat çeken Sörloth, Barcelona'nın hücum hattında uzun vadeli çözüm olarak değerlendiriliyor.

KATALAN BASINI: TRANSFER BİTMEK ÜZERE

Katalan medyasında yer alan yorumlarda, Sörloth transferinin büyük oranda tamamlandığı ve imzaların sezon bitiminde atılmasının beklendiği belirtildi. Barcelona yönetimi, yeni forvet transferiyle birlikte kadrosunu gençleştirme planını sürdürmeyi hedefliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
