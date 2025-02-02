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Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor

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Beşiktaş'ın bir dönem Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth'un kiralanması konusunda Atletico Madrid'i ikna ettiği öne sürüldü. Siyah-beyazlılarda Norveçli golcüyü ikna etmek için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in devreye girdiği ve bu girişimde başarılı olması durumunda transferin gerçekleşeceği ifade edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemine gelen isimlerden birisi de ülkemizde bir sezon Trabzonspor formasıyla fırtınalar estiren Norveçli golcü Alexander Sörloth oldu.

ATLETICO İLE ANLAŞMA TAMAM, SIRA SÖRLOTH'TA

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, Alexander Sörloth'un kiralanması konusunda Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Haberde Beşiktaş'ın Sörloth'u ikna etmesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi.

İKNA İÇİN SOLSKJAER DEVREYE GİRDİ

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve 49 maçta 33 gol 10 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in devreye girdiği ve vatandaşı olan yıldız forveti siyah-beyazlı takıma kazandırmak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

BU SEZONKİ SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid'in sezon başında Villarreal'den 32 milyon euroya transfer ettiği 29 yaşındaki Sörloth ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Norveçli forvet 10 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVll. Murat:

Rüya görmeyin adam La ligayi bırakıp bizim kıytırık lige gelmez

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