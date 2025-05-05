Alexander Djiku'dan Video Yalanlaması

Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, dün akşam Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları derbi maçının ardından özel aracında video oyunu oynayarak stattan ayrıldığına dair görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sarı-lacivertli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda yayılmakta olan ve beni haksız şekilde suçlayan bir video hakkında açık bir yalanlama da bulunmak istiyorum. Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir. Doğrulanmamış bilgilerin yayılması bu bilgileri paylaşan kişiyi doğrudan sorumlu kılar. Gazeteciler ve medya temsilcileri yalnızca sansasyon oluşturmak amacıyla temelsiz içerikleri paylaşmak yerine, kaynaklarını yayınlamadan önce doğrulamakla yükümlüdür.

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