BULGARİSTAN Milli Takımı Teknik Direktörü Alexander Dimitrov, "İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadık. Şimdi bu travmayı aşmış olmamız gerekiyor. Yarın da bunu göstermek istiyoruz" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5'inci maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Bulgaristan'da teknik direktör Alexander Dimitrov karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dimitrov, Azerbaycan - Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadıklarını belirten Dimitrov, "İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadık. Şimdi bu travmayı aşmış olmamız gerekiyor. Yarın da bunu göstermek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Sakat oyuncularının da bulunduğunu ifade eden Alexander Dimitrov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçekten de sakat oyuncularımız var. Onların yerine aldığımız futbolcuların iyi bir performans sergileyeceğinden eminim."