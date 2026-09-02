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Stanojevic: Son dakikalarda golü hak ettik

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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Stanojevic, Kayserispor maçında ikinci yarıdaki iyi oyunla son dakikada beraberlik golü bulduklarını, takımının karakter koyduğunu söyledi. Ayrıca maç sonu olaylar için özür dileyip 1. Lig'in zorluğuna dikkat çekti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Alexandar Stanojevic, Kayserispor karşısında ikinci yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve son dakikalarda gol bulmayı hak ettiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Kayserispor ile son saniyelerde bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Alexandar Stanojevic, "Dinamik bir oyun oldu. Son dakikalarda gol atma şansımız vardı ve bunu yaptık. İkinci yarıda daha iyi oynadık. İlk yarı seviyemizi yansıtmadı. Son dakikalarda gol atmayı hak etmiştik. Ekibim ortaya karakter koydu" diye konuştu.

"Bizim tarafımızdan bir şey olmuşsa özür dilerim"

Maç sonu yaşanan olaylara değinen ve Süper Lig ile 1. Lig arasındaki farkı yorumlayan Sırp teknik adam, "Ne olduğunu tam bilmiyorum ama ben içeri girmiştim. Bizim tarafımızdan bir şey olmuşsa özür de dilerim. Böyle olayları sevmiyorum. Bu tarz olayların olmaması gerekiyor. Bu lig ile Süper Lig arasında büyük fark var. Bu ligde her takım size tehlikeli oluşturabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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