Beşiktaş, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a getirdi. Chamberlain'in sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Alex Oxlade-Chamberlain'i görüşmeleri sürdürmek için İstanbul'a getirdi. Londra'dan kalkan uçakla saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Chamberlain, daha sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti. 29 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı ekibe imza atması bekleniyor.