Alex de Souza'yı çıldırtan olay! 3-0'lık maçta yaşananlar ülkeyi salladı

Alex de Souza'yı çıldırtan olay! 3-0'lık maçta yaşananlar ülkeyi salladı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Brezilya Serie B ekibi Operario'nun başında zor günler geçiriyor. Takımının Novorizontino'ya 3-0 yenildiği maçta, teknik direktörün talimatına rağmen penaltıyı yanlış oyuncunun kullanması Alex'i adeta çileden çıkardı. Brezilya basını, yaşanan olayı "Alex'i delirten an" olarak manşetlerine taşıdı.

Haziran ayında Brezilya Serie B takımı Operario'nun başına geçen Alex de Souza, son haftalarda istediği sonuçları alamıyor. Novorizontino deplasmanında alınan 3-0'lık yenilgi, Operario'nun üst üste 4. mağlubiyeti oldu. Bu sonuçla takım 13. sıraya gerilerken 39 puanda kaldı. Alex yönetiminde 20 maça çıkan Operario, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti.

PENALTI TALİMATINA UYMADI, ALEX ÇILDIRDI

Maç 0-0 devam ederken 49. dakikada Operario, penaltı kazandı. Ancak yaşananlar Alex de Souza'yı adeta çileden çıkardı. Teknik direktörün talimatına rağmen topun başına geçen Ademilson, vuruşu kaçırdı. Alex, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında bu duruma sert tepki gösterdi:

"Boschilia'nın penaltıyı atmasını istedim. Soyunma odasında bu konuda farkındalık yarattık. Penaltı sırasında bile sahaya mesaj gönderdik, bağırdık, tekrar tekrar söyledik. Ancak talimatlara rağmen farklı bir karar verildi ve sonuç golle değil, dengesizlikle bitti"

"MÜDAHALE ETTİM AMA DİNLEMEDİLER"

48 yaşındaki teknik adam, Ademilson'un bu kararıyla takımın dengesini bozduğunu vurguladı. Alex, "Müdahale ettim, hem de çok müdahale ettim. Ama maalesef sahada verilen karar golle sonuçlanmadı ve bu durum maçın gidişatını tamamen değiştirdi" ifadelerini kullandı.

BREZİLYA BASINI: ALEX'İN SABRINI TAŞIRAN AN

Brezilya basını, Alex de Souza'nın maç sonu öfkesini manşetlere taşıdı. Spor yorumcuları, Operario'da yaşanan bu disiplinsizlik olayının takım içi otoriteyi zedeleyebileceğini belirtti. Alex'in ise takım içinde yeniden kontrolü sağlamak için sert önlemler alacağı iddia edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
